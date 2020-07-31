Пока все спали: как выглядит центр Уфы ранним утром

Исторически сложилось, что у Уфы — нашего с вами ежедневного спортивного снаряда — два наиболее весомых элемента: исторический центр города и Черниковка. Между ними связующая косточка — проспект Октября — как и всякий путь из точки А в точку Б, он даётся непросто. Общественный транспорт вечно переполнен — все едут за счастьем (и все в разных направлениях). Велосипеды и самокаты у нас пока только обживаются, а путешествие пешком может невзначай исчерпать все имеющиеся силы. Кажется, удобнее проехать на машине — так уж сложилось исторически.