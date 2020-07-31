Пока все спали: как выглядит центр Уфы ранним утром

Уфа — город-гантелька. Утром и вечером можно увидеть, как она начинает раскачиваться — раз-два, раз-два: это жители тренируют глазные мышцы в поисках красоты. Этим простым движением наш организм привык набирать массу впечатлений: чем она больше, тем легче идти.
Исторически сложилось, что у Уфы — нашего с вами ежедневного спортивного снаряда — два наиболее весомых элемента: исторический центр города и Черниковка. Между ними связующая косточка — проспект Октября — как и всякий путь из точки А в точку Б, он даётся непросто. Общественный транспорт вечно переполнен — все едут за счастьем (и все в разных направлениях). Велосипеды и самокаты у нас пока только обживаются, а путешествие пешком может невзначай исчерпать все имеющиеся силы. Кажется, удобнее проехать на машине — так уж сложилось исторически.
Для центра города слово «исторический» — не запылившаяся приставка, а пока еще, к счастью, отображение действительности: здесь можно погулять среди старинных домов, которым больше века. Небольшие островки времени напоминают об эпохе, которая нам в полной мере уже не доступна: тогда и деревья были большими, и расстояния. Впрочем, и сейчас здесь деревья тянутся выше домов. Хорошая традиция.
Небольшие домики, позабывшие за давностью лет свой статус дворянских усадеб, с незаметным уютом вписываются в городской ансамбль — кажется, они везде найдут свой уголок, даже в соседстве с шумными дорогами и современными высотками. Поэтому, наверное, неслучайно узор решетки радиатора на машине неуловимо схож с музейным орнаментом.
В этой дальней родственной связи можно убедиться, если рано утром проехаться по Уфе, которая еще спит и видит сон, как кто-то едет по безлюдным дорогам — бетонным, асфальтовым, булыжным, земляным. И силуэты деревьев — вытянутые, как кошки — одинаково сонно потягиваются и в окне современного автомобиля, и в окне архитектурного памятника. И за каждым отражением виднеется история, полная молчаливой красоты.
Но, кажется, гантелька города начинает раскачиваться. Раз-два, раз-два… А о Черниковке мы еще поговорим. Только одна улица Первомайская с прилегающими кварталами — единственный сохранившийся городской ансамбль в Уфе, над которым работали питерские архитекторы — стоит целого клуба путешественников.
Спасибо за предоставленный автомобиль нашим давним друзьям и партнерам — автосалону «Автотехсервис», официальному дилеру Haval, с которым любое путешествие будет приятным и комфортным.