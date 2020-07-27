В Уфе снова распродают автомобили должников

Прием заявок на участие в торгах стартовал уже сейчас, сам аукцион состоится 24 августа. Принять участие могут все желающие, для этого нужно пройти регистрацию, внести задаток и предоставить пакет документов. Зарегистрироваться можно до 8-го августа.