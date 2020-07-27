В Уфе снова распродают автомобили должников

Posted 27 июля 2020, 04:39
Published 27 июля 2020, 04:39
Modified 17 октября 2022, 20:45
Updated 17 октября 2022, 20:45
Прием заявок на участие в торгах стартовал уже сейчас, сам аукцион состоится 24 августа. Принять участие могут все желающие, для этого нужно пройти регистрацию, внести задаток и предоставить пакет документов. Зарегистрироваться можно до 8-го августа.
Продать в этот раз планируют 26 автомобилей разных марок, владельцы которых имеют долги перед государством. Самый дешевый лот – ВАЗ-21101 2015 года за 53 550 рублей, следом идет Daewoo Matiz 2010 года, стоимость которого составляет 61200 рублей. Самый дорогой – Jeep Grand Cherokee 2012 года выпуска за 1 269 200 рублей.
Все автомобили выставлены в исправном состоянии и прошли подготовку. Полный список можно найти на сайте УФССП и на torgi.gov.ru.