В Башкирии для детей медиков, работающих в COVID-госпиталях, выделили детский сад

Чтобы устроить ребенка в такую группу, нужно обратиться в управление образования района проживания. Для устройства справка с места работы медика не требуется. Также можно определить ребенка в социальный приют для детей и подростков. Очередь в такие группы электронные, обращаться можно за три дня до смены по телефонам: Октябрьский р-н (347) 234-38-31; Демский р-он (347) 279-14-91; Орджоникидзевский р-он (347) 242-36-16; Советский р-он 250-46-28.