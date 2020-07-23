В Башкирии для детей медиков, работающих в COVID-госпиталях, выделили детский сад

Posted 23 июля 2020, 08:06
Published 23 июля 2020, 08:06
Modified 17 октября 2022, 20:44
Updated 17 октября 2022, 20:44
Сообщается, что для детей тех медработников, которые заступают на смену в госпитали для больных коронавирусом, предусмотрены круглосуточные группы в детских садах для их детей.
Чтобы устроить ребенка в такую группу, нужно обратиться в управление образования района проживания. Для устройства справка с места работы медика не требуется. Также можно определить ребенка в социальный приют для детей и подростков. Очередь в такие группы электронные, обращаться можно за три дня до смены по телефонам: Октябрьский р-н (347) 234-38-31; Демский р-он (347) 279-14-91; Орджоникидзевский р-он (347) 242-36-16; Советский р-он 250-46-28.
Предусмотрен присмотр за пожилыми родителями или людьми, находящимися на самоизоляции.
Звонить можно в рабочее время по номеру 286-51-06.
В случае возникновения вопросов также можно обратиться по телефону 8-987-045-24-88.