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Posted 23 июля 2020, 08:06

Published 23 июля 2020, 08:06

Modified 17 октября 2022, 20:44

Updated 17 октября 2022, 20:44

В Башкирии для детей медиков, работающих в COVID-госпиталях, выделили детский сад

В Башкирии для детей медиков, работающих в COVID-госпиталях, выделили детский сад

23 июля 2020, 08:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус 2021
Профсоюз работников Башкирии сообщил, что в Башкирии установлена новая мера поддержки для работающих в тяжелых условиях медработников.

Сообщается, что для детей тех медработников, которые заступают на смену в госпитали для больных коронавирусом, предусмотрены круглосуточные группы в детских садах для их детей.

Чтобы устроить ребенка в такую группу, нужно обратиться в управление образования района проживания. Для устройства справка с места работы медика не требуется. Также можно определить ребенка в социальный приют для детей и подростков. Очередь в такие группы электронные, обращаться можно за три дня до смены по телефонам: Октябрьский р-н (347) 234-38-31; Демский р-он (347) 279-14-91; Орджоникидзевский р-он (347) 242-36-16; Советский р-он 250-46-28.

Предусмотрен присмотр за пожилыми родителями или людьми, находящимися на самоизоляции.

Звонить можно в рабочее время по номеру 286-51-06.

В случае возникновения вопросов также можно обратиться по телефону 8-987-045-24-88.

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