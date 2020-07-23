В Альшеевском районе Башкирии обнаружили опасное растение

Posted 23 июля 2020, 05:33
Published 23 июля 2020, 05:33
Modified 17 октября 2022, 20:44
Updated 17 октября 2022, 20:44
В ведомстве сообщили о ходе мониторинга фитосанитарного состояния, где и был обнаружен опасный сорняк. Образцы были исследования в референтном центре Россельхознадзора.
Обследования проводились в Альшеевском, Никифаровском, Слакском, Шафрановском, Чебенлинском, Кармышевском сельсоветах, растение обнаружили в Альшеевском.
По результатам обследования было выявлено, что это амброзия трехраздельная, которая является карантинным объектом.
Это однолетний сорняк, который включен в группу карантинных из-за способности наносить большой экономический ущерб.