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Posted 23 июля 2020, 05:33

Published 23 июля 2020, 05:33

Modified 17 октября 2022, 20:44

Updated 17 октября 2022, 20:44

В Альшеевском районе Башкирии обнаружили опасное растение

В Альшеевском районе Башкирии обнаружили опасное растение

23 июля 2020, 05:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Карантинные вредные растения обнаружили специалисты Россельхознадзора.

В ведомстве сообщили о ходе мониторинга фитосанитарного состояния, где и был обнаружен опасный сорняк. Образцы были исследования в референтном центре Россельхознадзора.

Обследования проводились в Альшеевском, Никифаровском, Слакском, Шафрановском, Чебенлинском, Кармышевском сельсоветах, растение обнаружили в Альшеевском.

По результатам обследования было выявлено, что это амброзия трехраздельная, которая является карантинным объектом.

Это однолетний сорняк, который включен в группу карантинных из-за способности наносить большой экономический ущерб.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости
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