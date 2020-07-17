В Башкирии ищут 5-летнего мальчика, который потерялся возле воды

Posted 17 июля 2020, 05:20
Published 17 июля 2020, 05:20
Modified 17 октября 2022, 20:40
Updated 17 октября 2022, 20:40
В социальных сетях распространилась информация о поисках пятилетнего мальчика. В настоящий момент разыскивается пятилетний Максим Шыршов. Ребенок пропал 15 июля, его местоположение неизвестно до сих пор.
Родственники мальчика сообщили, что он исчез рядом с селом Черниговка около реки Демы. По словам очевидцев, на берегу осталась обувь ребенка, есть также версия, что он либо утонул, либо ушел лес.
Близкие также рассказали, что водолазы работают на месте происшествия, но пока никаких результатов поисков нет.
– Может, кто отдыхал и видел, отзовитесь, пожалуйста! – обращаются близкие.
В настоящий момент к поискам также присоединились волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан». Очевидцев произошедшего просят сообщать по телефонам полиции – 02, 020.