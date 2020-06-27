В Уфе раскрыли убийство женщины, пропавшей после продажи жилья

36-летняя женщина после смерти мужа продала свою квартиру в микрорайне Сипайлово за 2 млн рублей. Буквально сразу после сделки она пропала.

Накануне сотрудникам правоохранительных органов удалось распутать это запутанное дело. Как выяснилось, ее убил друг умершего мужа – 44-летний уфимец. Он сам познакомил ее с риелторами, после сделки встретил ее у себя в гараже и там же задушил, затем сбежал, оставив ее в смотровой яме гаража.

В апреле мужчина вернулся в гараж, тело перенес и закопал в лесной массив возле парка им. Калинина и закопал там. Полицейским удалось обнаружить тело с помощью специально обученных собак. Тело выкапывали с помощью экскаватора.