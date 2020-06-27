В Уфе раскрыли убийство женщины, пропавшей после продажи жилья
Уфимка исчезла в январе 2019 года, после сделки на 2 млн рублей.
36-летняя женщина после смерти мужа продала свою квартиру в микрорайне Сипайлово за 2 млн рублей. Буквально сразу после сделки она пропала.
Накануне сотрудникам правоохранительных органов удалось распутать это запутанное дело. Как выяснилось, ее убил друг умершего мужа – 44-летний уфимец. Он сам познакомил ее с риелторами, после сделки встретил ее у себя в гараже и там же задушил, затем сбежал, оставив ее в смотровой яме гаража.
В апреле мужчина вернулся в гараж, тело перенес и закопал в лесной массив возле парка им. Калинина и закопал там. Полицейским удалось обнаружить тело с помощью специально обученных собак. Тело выкапывали с помощью экскаватора.
Следователям удалось установить, что убийца был судим ранее, сейчас его также судят за кражу. Сейчас материалы переданы в Следком, назначена генетическая экспертиза.