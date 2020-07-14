Жители деревни в Башкирии уже полмесяца как остались без воды

Член Совета по правам человека при главе Башкирии опубликовала на своей странице информацию о ситуации, которая сложилась вокруг деревни Урняк, расположенной в Ишимбайском районе.
По словам Эльзы Малиумшиной, местные жители жалуются, что уже половину месяца страдают без питьевой воды, что особенно стало тревожным во время аномальной жары. В своем обращении пострадавшие просят власти обратить внимание на ситуацию и исправить ее.
В опубликованном сообщении сказано, что в жаркую погоду часто бывают перебои с водоснабжением, но такого еще не было. Отмечается, что в кранах нет вообще воды, значит, и возможности попить, полить огород, принять душ или же просто умыться.
Пока что выкручиваться приходится при помощи доставки воды или же везти ее из города. Администрация попыталась помочь, передается в обращении, тем, что выделила трактор с питьевой водой в двухкубовой емкости, но толку от нее нет.