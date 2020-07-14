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Жители деревни в Башкирии уже полмесяца как остались без воды

14 июля 2020, 04:41
Фото: Эльза Малиумшина
Ситуацию, когда целое поселение живет без питьевой воды взяла под контроль член СПЧ Эльза Маулимшина.

Член Совета по правам человека при главе Башкирии опубликовала на своей странице информацию о ситуации, которая сложилась вокруг деревни Урняк, расположенной в Ишимбайском районе.

По словам Эльзы Малиумшиной, местные жители жалуются, что уже половину месяца страдают без питьевой воды, что особенно стало тревожным во время аномальной жары. В своем обращении пострадавшие просят власти обратить внимание на ситуацию и исправить ее.

В опубликованном сообщении сказано, что в жаркую погоду часто бывают перебои с водоснабжением, но такого еще не было. Отмечается, что в кранах нет вообще воды, значит, и возможности попить, полить огород, принять душ или же просто умыться.

Пока что выкручиваться приходится при помощи доставки воды или же везти ее из города. Администрация попыталась помочь, передается в обращении, тем, что выделила трактор с питьевой водой в двухкубовой емкости, но толку от нее нет.

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#Новости#Питьевая вода#Алия Фатхиева#Общество
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