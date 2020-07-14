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В Уфе одним из очагов мышиной лихорадки стала Курочкина гора

14 июля 2020, 05:21
Фото: pixabay.com
В Роспотребнадзоре республики рассказали о ситуации с заболеваемостью геморрагической лихорадкой в столице.

Как выяснилось, вирусное заболевание геморрагической лихорадки по-прежнему актуально - очаги распространения выявляются в основном на территории лесных массивов.

Примечательно, что среди них — лесные массивы в Уфимском районе, микрорайоне Шакша, а также Курочкиной горе в Калининском районе (здесь выявлено более 10 случаев), лесном массиве Орджоникидзевского района, на территории реки Сутолока в Октябрьском районе, в районе Южного кладбища и Фанерного комбината.

Ранее, напомним, мы писали о том, что в период с января по май всего зарегистрировано 37 случаев мышиной лихорадки, показатель на 100 тысяч населения составляет 3,26, что выше на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

По данным Роспотребнадзора, силами Республиканского центра дезинфекции на средства проведена весенняя барьерная дератизация на площади 22 787,5 га.

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#Новости#Надежда Валитова#Общество
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