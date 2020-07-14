В Уфе одним из очагов мышиной лихорадки стала Курочкина гора

Как выяснилось, вирусное заболевание геморрагической лихорадки по-прежнему актуально - очаги распространения выявляются в основном на территории лесных массивов.
Примечательно, что среди них — лесные массивы в Уфимском районе, микрорайоне Шакша, а также Курочкиной горе в Калининском районе (здесь выявлено более 10 случаев), лесном массиве Орджоникидзевского района, на территории реки Сутолока в Октябрьском районе, в районе Южного кладбища и Фанерного комбината.
Ранее, напомним, мы писали о том, что в период с января по май всего зарегистрировано 37 случаев мышиной лихорадки, показатель на 100 тысяч населения составляет 3,26, что выше на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
По данным Роспотребнадзора, силами Республиканского центра дезинфекции на средства проведена весенняя барьерная дератизация на площади 22 787,5 га.