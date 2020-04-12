В Башкирии зафиксирован рост заболеваемости мышиной лихорадкой. Помимо этого стоит опасаться и клещей. Об этом сообщила главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Анна Казак. Она считает, что из-за теплой зимы заражений в этом году будет больше.

По данным Роспотребнадзора за январь-февраль 2020 года показатель заболеваемости мышиной лихорадкой вырос на 59%. Этому поспособствовала теплая погода. Анна Казак настоятельно рекомендует во время уборки в садах и загородных домах проводить влажную уборку в маске, перчатках и с дезинфицирующими средствами.