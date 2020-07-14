В Башкирии на Максимовском озере погиб 38-летний мужчина

Отмечается, что пляж, на котором все произошло, не был оборудован для купания, а недалеко от места гибели стояла предупреждающая табличка. Спасатели в очередной раз предупреждают, что купаться в необорудованных местах в состоянии алкогольного опьянения опасно для жизни.