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В Башкирии на Максимовском озере погиб 38-летний мужчина

14 июля 2020, 03:59
Фото: Управление гражданской защиты
Житель Уфы утонул вчера, 13 июля, передает управление по гражданской защите.

Спасатели передают, что трагедия произошла днем, около 16:30. О произошедшем в Калининском районе башкирской столицы диспетчерам сообщили очевидцы события.

Предварительно известно, что 30-летний мужчина отдыхал вместе с друзьями на берегу водоема. Погибший на момент смерти был в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что пляж, на котором все произошло, не был оборудован для купания, а недалеко от места гибели стояла предупреждающая табличка. Спасатели в очередной раз предупреждают, что купаться в необорудованных местах в состоянии алкогольного опьянения опасно для жизни.

Напомним, что власти Башкирии обеспокоены возросшим количеством смертей на водных объектах. В частности, председатель госкомитета по ЧС Фарит Гумеров проинформировал на прошедшем 13 июля оперативном совещании в правительстве региона, что за прошедшую неделю утонули 40 человек.

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