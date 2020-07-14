В Башкирии на Максимовском озере погиб 38-летний мужчина

Спасатели передают, что трагедия произошла днем, около 16:30. О произошедшем в Калининском районе башкирской столицы диспетчерам сообщили очевидцы события.
Предварительно известно, что 30-летний мужчина отдыхал вместе с друзьями на берегу водоема. Погибший на момент смерти был в состоянии алкогольного опьянения.
Отмечается, что пляж, на котором все произошло, не был оборудован для купания, а недалеко от места гибели стояла предупреждающая табличка. Спасатели в очередной раз предупреждают, что купаться в необорудованных местах в состоянии алкогольного опьянения опасно для жизни.
Напомним, что власти Башкирии обеспокоены возросшим количеством смертей на водных объектах. В частности, председатель госкомитета по ЧС Фарит Гумеров проинформировал на прошедшем 13 июля оперативном совещании в правительстве региона, что за прошедшую неделю утонули 40 человек.