Россияне стали позже уходить на пенсию

Подчеркивается, что при отказе от получения пенсии можно увеличить ее размер при получении в будущем. При этом возрастает объем фиксированной социальной пенсии, который сегодня составляет 5686 рублей и 25 копеек, а также страховая часть. Так, если пенсионер обратился за выплатами через пять лет после наступления пенсионного возраста, то фиксированная часть пенсии будет умножена на коэффициент в 1,36, а страховая часть выплат - на 1,45.