Россияне стали позже уходить на пенсию

В 2016 году ПФР получил 18,1 тысяч заявок, в 2017 году - 25,4 тысячи (прирост на 40,3%), 2018 году - 30,5 тысяч (прирост на 20,1%), а в 2019 году - 32,2 тысячи (прирост на 5,6%).
Как сообщает News.ru, действующий федеральный закон позволяет гражданам отказаться от получении пенсии на срок до 10-ти лет после наступления пенсионного возраста.
Подчеркивается, что при отказе от получения пенсии можно увеличить ее размер при получении в будущем. При этом возрастает объем фиксированной социальной пенсии, который сегодня составляет 5686 рублей и 25 копеек, а также страховая часть. Так, если пенсионер обратился за выплатами через пять лет после наступления пенсионного возраста, то фиксированная часть пенсии будет умножена на коэффициент в 1,36, а страховая часть выплат - на 1,45.
Кроме того, для отказа от пенсии не нужно дополнительных документов. Коэффициент рассчитывается автоматически при учете количества времени, которое прошло после наступления пенсионного возраста гражданина. Заявление необходимо подавать в ПФР только в случае, если гражданин получает пенсию и хотел бы приостановить выплаты.