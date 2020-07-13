В Башкирии заявили о похищении четырехлетнего мальчика

По словам мужчины, похищение произошло на днях в Уфе. Отец 4-летнего Самвела рассказал, что его избили, а сына выкрали.
Обратившийся не сообщает, кто именно на него напал. Он рассказал, что это произошло возле десятого подъезда по Бакалинской, 19. Сейчас распространяются ориентировки в социальных сетях. Подробности передали журналисты Горобзор.ру.
Отец ребенка рассказал, что обратился в полицию, в МВД эту информацию подтвердили, отметив, что Самвел сейчас находится с мамой, и с ним все в порядке.