В Башкирии нашли пропавшую загадочно из машины 88-летнюю старушку
Сегодня, 16:15ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Госкомитет по Башкирии рассказал подробности поисков пожилой женщины.
По информации спасателей, женщина пропала в садах около Старобалтачево Дюртюлинского района. Туда 88-летнюю старушку привезли родственники, они оставили бабулю в машине, а сами отправились собирать поспевшие к этому времени ягоды.
После сбора, когда семейство вернулось на место, пожилой женщины в машине не было. Родственники, испугавшись, сразу же позвонили спасателям. Обнаружить сбежавшую бабушку получилось только в соседней деревне. Ее нашли в итоге в Нижнеалькашево Дюртюлинсокого.
К счастью, состояние пропавшей оценивается как удовлетворительное. Ее передали родственникам после медицинского осмотра.
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