В Башкирии нашли пропавшую загадочно из машины 88-летнюю старушку

По информации спасателей, женщина пропала в садах около Старобалтачево Дюртюлинского района. Туда 88-летнюю старушку привезли родственники, они оставили бабулю в машине, а сами отправились собирать поспевшие к этому времени ягоды.

После сбора, когда семейство вернулось на место, пожилой женщины в машине не было. Родственники, испугавшись, сразу же позвонили спасателям. Обнаружить сбежавшую бабушку получилось только в соседней деревне. Ее нашли в итоге в Нижнеалькашево Дюртюлинсокого.