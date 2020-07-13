В Башкирии около недели назад пропала Светлана Таукчи

В распространяемых ориентировках сообщается, что 50-летняя Светлана Таукчи исчезла на днях. 9 июля она вышла из дома, а затем потерялась и пропала из виду.
Известно, что она проживала в Салавате, поэтому поиски идет прежде всего в этом городе. Информация о пропаже распространилась также и по всему региону.
Приметы: рост 158 сантиметров, худощавая, светло-русые волосы, серо-голубые глаза.
Была одета: черная футболка, светлые джинсы, серебристые шлепки.
Если вам что-то известно о местонахождении Светланы, волонтеры просят сообщать информацию по телефону 8 800 700 54 52.