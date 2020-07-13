Эксперты дали рекомендации по составлению паролей

По словам одного из специалистов “Лаборатории Касперского” Дмитрия Галова, сегодня россияне недостаточно грамотные в цифровом плане. К примеру, отдельные пароли для каждого аккаунта создают только 39% пользователей, пишут “Известия”.
Глава представительства Avast в России Алексей Федоров добавил, что надежные пароли должны быть не менее 16 символов в длину, а также содержать буквы, цифры и знаки препинания.
Специалисты предупреждают, что для создания пароль нельзя использовать имена, даты рождения и пр.
Основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян сообщил, что надежный пароль можно создать при помощи программ генерации ключей.
Кроме того, как подчеркнули специалисты, украсть пароль из интернета гораздо проще, поэтому его лучше хранить на бумажных носителя.