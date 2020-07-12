В Башкирии ребенок утонул в реке в присутствии родителей

По данным спасателей, ЧП произошло на берегу реки Белой. Семилетний мальчик решил нырнуть во врем купания под воду, но вынырнуть уже не смог. нырнул и не вынырнул мальчик 2013 года рождения. Спасатели считают, что причиной гибели ребенка стало недостаточное внимание к нему со стороны взрослых во время купания.