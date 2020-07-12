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В Башкирии ребенок утонул в реке в присутствии родителей

12 июля 2020, 10:31
Фото: МЧС по РБ
Трагедия на реке произошла в Краснокамском районе Башкирии.

Накануне, 11 июля, непоправимым несчастьем закончился семейный поход на берег реки для жителей Нефтекамска, приехавших на отдых в район села Староянзигитово Краснокамского района. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ.

По данным спасателей, ЧП произошло на берегу реки Белой. Семилетний мальчик решил нырнуть во врем купания под воду, но вынырнуть уже не смог. нырнул и не вынырнул мальчик 2013 года рождения. Спасатели считают, что причиной гибели ребенка стало недостаточное внимание к нему со стороны взрослых во время купания.

На место происшествия выезжали спасатели зонального поисково-спасательный отряда из города Дюртюли, а также сотрудники полиции и скорой помощи.

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