В Башкирии ребенок утонул в реке в присутствии родителей

Накануне, 11 июля, непоправимым несчастьем закончился семейный поход на берег реки для жителей Нефтекамска, приехавших на отдых в район села Староянзигитово Краснокамского района. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ.
По данным спасателей, ЧП произошло на берегу реки Белой. Семилетний мальчик решил нырнуть во врем купания под воду, но вынырнуть уже не смог. нырнул и не вынырнул мальчик 2013 года рождения. Спасатели считают, что причиной гибели ребенка стало недостаточное внимание к нему со стороны взрослых во время купания.
На место происшествия выезжали спасатели зонального поисково-спасательный отряда из города Дюртюли, а также сотрудники полиции и скорой помощи.