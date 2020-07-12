Башкирия перешла из-за аномальной жары в режим штормового предупреждения

С завтрашнего дня в Башкирии будет объявлено штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой.
Это связано с тем, что в ряде районов республики столбик термометра может подняться до +38 или даже до +40 градусов.
Ночью слегка похолодает - до +23 градусов. При этом осадков пока не предвидится. В течение дня возможны порывы ветра со скоростью до 17 метров в секунду.
По уточненной информации, синоптики считают ситуацией, достойной штормового предупреждения, повышение температуры воздуха до +38 градусов и выше.
Сухая жаркая погода формирует пожароопасную ситуацию, особенно в лесных районах. Поэтому в южных районах Башкирии объявлен четвертый класс пожароопасности.