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Башкирия перешла из-за аномальной жары в режим штормового предупреждения

12 июля 2020, 16:04
Фото: Mkset.ru
В ближайшие три дня в Башкирии будет объявлено штормовое предупреждение из-за невыносимой жары.

С завтрашнего дня в Башкирии будет объявлено штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой.

Это связано с тем, что в ряде районов республики столбик термометра может подняться до +38 или даже до +40 градусов.

Ночью слегка похолодает - до +23 градусов. При этом осадков пока не предвидится. В течение дня возможны порывы ветра со скоростью до 17 метров в секунду.

По уточненной информации, синоптики считают ситуацией, достойной штормового предупреждения, повышение температуры воздуха до +38 градусов и выше.

Сухая жаркая погода формирует пожароопасную ситуацию, особенно в лесных районах. Поэтому в южных районах Башкирии объявлен четвертый класс пожароопасности.

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