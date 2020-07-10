Уфа вошла в число самых спортивных городов России

Posted 10 июля 2020, 05:12
Published 10 июля 2020, 05:12
Modified 17 октября 2022, 20:35
Updated 17 октября 2022, 20:35
По словам более 70% респондентов, они не прекращали занятий спортом во время действия режима самоизоляции, введенного из-за пандемии COVID-19. 57% из них занимались спортом дома, 41% — на улице.
— Самыми спортивными городами стали Махачкала, Краснодар и Москва. Далее следуют Ростов-на-Дону, Казань, Новосибирск, Воронеж, Самара, Красноярск, Екатеринбург, Симферополь, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Челябинск, Саратов, Уфа, Волгоград, Пермь, Астрахань и Иваново, — отмечают исследователи.
54% опрошенных занимаются спортом в фитнес-клубах, 24% — посещают секции единоборств, кроссфита и йоги. Еще 19% респондентов предпочитают заниматься на свежем воздухе бегом, воркаутом и велоспортом, тем самым увеличивая показатели нацпроекта «Демография».
Проведенный опрос показал, что футболом и хоккеем занимаются не более 3% россиян. Стоит отметить, что в 2018 году этот показатель равнялся 2%. Соцопрос проводился в 20 городах страны методом личных интервью. Общая выборка составила около 2,2 тыс. респондентов.
Напомним, ранее аналитики AliExpress Россия и исследовательского агентства ResearchMe выяснили, что в период самоизоляции 21% респондентов — жителей Башкирии стали тренироваться больше обычного.