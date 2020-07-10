Уфа вошла в число самых спортивных городов России

Проведенный опрос показал, что футболом и хоккеем занимаются не более 3% россиян. Стоит отметить, что в 2018 году этот показатель равнялся 2%. Соцопрос проводился в 20 городах страны методом личных интервью. Общая выборка составила около 2,2 тыс. респондентов.