В Башкирии помилования просили убийцы и насильники

Posted 9 июля 2020, 09:05
Published 9 июля 2020, 09:05
Modified 17 октября 2022, 20:35
Updated 17 октября 2022, 20:35
В пресс-службе башкирского парламента отметили, что принять решение о помиловании помешала тяжесть совершенных осужденными преступлений. Такие решения принимают на заседании Комиссии по вопросам помилования при главе Башкирии.
По словам председателя Курултая Константина Толкачева, большинство прошений было подано от рецидивистов, потому, по его словам, искренность раскаяния осталась под сомнением. Спикер отметил, что у одного из обратившихся было 12 судимостей за 32 года жизни, последним преступлением стало изнасилование несовершеннолетней.
Еще один из обратившихся, отметил парламентарий, был осужден за хранение наркотиков, во время отбывания он часто нарушал режим и характеризуется отрицательно. Еще двое были осуждены за убийство, причем один из них, по словам Толкачева, был судим восемь раз.