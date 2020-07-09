В Башкирии помилования просили убийцы и насильники

Еще один из обратившихся, отметил парламентарий, был осужден за хранение наркотиков, во время отбывания он часто нарушал режим и характеризуется отрицательно. Еще двое были осуждены за убийство, причем один из них, по словам Толкачева, был судим восемь раз.