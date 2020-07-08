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Posted 8 июля 2020, 11:13

Published 8 июля 2020, 11:13

Modified 17 октября 2022, 20:34

Updated 17 октября 2022, 20:34

В нескольких районах Башкирии ввели особый режим из-за опасности

В нескольких районах Башкирии ввели особый режим из-за опасности

8 июля 2020, 11:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В МЧС по Башкирии предупредили, что введен особый режим из-за высокой пожароопасности.

Спасатели проинформировали, что сразу в нескольких районах республики ввели чрезвычайный класс пожароопасности. Ситуации присвоен четвертый класс. Такая ситуация сложилась преимущественно на юго-востоке республики.

В целом по прогнозу в регионе ожидается переменная облачность и слабый неустойчивый ветер. Температура воздуха ночью составит 15-20°, днем она прогреется до 30-35°.

В Уфе осадков не ожидается, будет также очень слабый ветер. Температура воздуха днем поднимется до 31-33°, ночью составит 18-20°.

Спасатели в сложившейся ситуации просят соблюдать меры предосторожности и не разводить костры, так как пожар может очень быстро распространиться.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#ЧС#Режим ЧС
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