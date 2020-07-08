В нескольких районах Башкирии ввели особый режим из-за опасности

Posted 8 июля 2020, 11:13
Published 8 июля 2020, 11:13
Modified 17 октября 2022, 20:34
Updated 17 октября 2022, 20:34
Спасатели проинформировали, что сразу в нескольких районах республики ввели чрезвычайный класс пожароопасности. Ситуации присвоен четвертый класс. Такая ситуация сложилась преимущественно на юго-востоке республики.
В целом по прогнозу в регионе ожидается переменная облачность и слабый неустойчивый ветер. Температура воздуха ночью составит 15-20°, днем она прогреется до 30-35°.
В Уфе осадков не ожидается, будет также очень слабый ветер. Температура воздуха днем поднимется до 31-33°, ночью составит 18-20°.
Спасатели в сложившейся ситуации просят соблюдать меры предосторожности и не разводить костры, так как пожар может очень быстро распространиться.