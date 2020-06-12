Радий Хабиров в нескольких районах Башкирии ввел режим ЧС

На портале правовой информации опубликован приказ руководителя Башкирии Радия Хабирова о том, что в восьми районах республики введен режим чрезвычайной ситуации. Указано, что особая мера будет действовать до 20 июня этого года.

Во время режима минсельхоз Башкирии должен утвердить план по ликвидации последствий ЧС, и начать его реализовывать. Также администрациям нужно обратиться в правительство региона за возмещением ущерба. Контролировать исполнение будут заместители премьер-министра Башкирии Ирек Сагитов и Ильшат Фазрахманов.