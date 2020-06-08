В Башкирии приняли решение ввести режим ЧС

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Предложение ввести такой режим внесли на оперативном совещании в правительстве республики.
Председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров выступил перед главой Башкирии Радием Хабировым с предложением ввести в Башкирии режим чрезвычайной ситуации из-за погодных условий.
Гумеров напомнил, что 31 мая из-за града и сильного ветра пострадали сельскохозяйственные культуры на площади более 134 тысяч квадратных метров в восьми муниципалитетах.
– Предлагаю ввести режим чрезвычайной ситуации на территории этих муниципалитетов со сроком до 20 июня текущего года, – отметил он.
Пока что указ о введении режима не подготовлен, но будет опубликован в ближайшее время.
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