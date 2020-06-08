В Башкирии приняли решение ввести режим ЧС

Председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров выступил перед главой Башкирии Радием Хабировым с предложением ввести в Башкирии режим чрезвычайной ситуации из-за погодных условий.

Гумеров напомнил, что 31 мая из-за града и сильного ветра пострадали сельскохозяйственные культуры на площади более 134 тысяч квадратных метров в восьми муниципалитетах.

– Предлагаю ввести режим чрезвычайной ситуации на территории этих муниципалитетов со сроком до 20 июня текущего года, – отметил он.