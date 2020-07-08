Прокуратура сочла приговор главе Краснокамского района Башкирии чрезмерно мягким

Posted 8 июля 2020, 04:09
Published 8 июля 2020, 04:09
Modified 17 октября 2022, 20:33
Updated 17 октября 2022, 20:33
Пресс-служба прокуратуры Башкирии сообщает, что вынесен приговор 63-летнему экс-главе администрации Краснокамского района Разифу Гильмуллину, 55-летнему бывшему руководителю СПК «Агрофирма Маяк» Ильдусу Сафиуллину и 56-летнему заместителю главы района Денису Бикову.
Всех троих признали виновными сразу в нескольких эпизодах – воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, пособничество в совершении преступления, злоупотребление должностными полномочиями.
Суд установил, что в 2016 году Гильмуллин и Биков помогли на торгах выиграть право на аренду участка землю площадью 997 гектаров руководителю СПК «Агрофирма Кама». В 2018 году чиновники требовали перечислить в благотворительный фонд района от компании ООО «Магма» 1,8 млн рублей. В противном случае представителю организации угрожали отозвать разрешение на земляные работы для демонтажа нефтепровода.
Экс-главе района суд назначил штраф в размере 500 тысяч рублей, его заму – 300 тысяч рублей, Сайфуллину – 30 тысяч рублей. Прокуратура намерена обжаловать приговор в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания, отмечается в сообщении ведомства.