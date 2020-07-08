Прокуратура сочла приговор главе Краснокамского района Башкирии чрезмерно мягким

Суд установил, что в 2016 году Гильмуллин и Биков помогли на торгах выиграть право на аренду участка землю площадью 997 гектаров руководителю СПК «Агрофирма Кама». В 2018 году чиновники требовали перечислить в благотворительный фонд района от компании ООО «Магма» 1,8 млн рублей. В противном случае представителю организации угрожали отозвать разрешение на земляные работы для демонтажа нефтепровода.