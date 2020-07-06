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Posted 6 июля 2020, 09:48

Published 6 июля 2020, 09:48

Modified 17 октября 2022, 20:32

Updated 17 октября 2022, 20:32

Башкирия вошла в пятерку лидеров по психическим заболеваниям

Башкирия вошла в пятерку лидеров по психическим заболеваниям

6 июля 2020, 09:48
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Республика заняла в рейтинге регионов с большим числом людей с психическими расстройствами четвертое место.

Минздрав РФ сообщает в статистическим сборнике министерства за 2019 год информацию по регионам с наибольшим количество пациентов с психическими расстройствами. Данные предоставленны ТАСС.

Сообщается, в тройке лидеров оказался Петербург – 4737, Москва – 3137 и Татарстан – 2531. Четвертую строчку занимает Башкирия – 2341 человек, в Московской области зарегистрировано 2023 пациента с таким расстройством.

Меньше всего страдающих ментальными заболеваниями в Ненецком автономном округе – 9 человек, в Чукотском – 19, в Мурманской области – 70, в Севастополе и Еврейской АО – 87.

По информации министерства, диагноз не связан с употреблением психоактивных веществ и сократился за 19 лет в два раза – 120966 человек в 2000 году и 58725 в 2019 году.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Психология
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