Башкирия вошла в пятерку лидеров по психическим заболеваниям

Posted 6 июля 2020, 09:48
Published 6 июля 2020, 09:48
Modified 17 октября 2022, 20:32
Updated 17 октября 2022, 20:32
Минздрав РФ сообщает в статистическим сборнике министерства за 2019 год информацию по регионам с наибольшим количество пациентов с психическими расстройствами. Данные предоставленны ТАСС.
Сообщается, в тройке лидеров оказался Петербург – 4737, Москва – 3137 и Татарстан – 2531. Четвертую строчку занимает Башкирия – 2341 человек, в Московской области зарегистрировано 2023 пациента с таким расстройством.
Меньше всего страдающих ментальными заболеваниями в Ненецком автономном округе – 9 человек, в Чукотском – 19, в Мурманской области – 70, в Севастополе и Еврейской АО – 87.
По информации министерства, диагноз не связан с употреблением психоактивных веществ и сократился за 19 лет в два раза – 120966 человек в 2000 году и 58725 в 2019 году.