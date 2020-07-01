mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 июля 2020, 08:06

Published 1 июля 2020, 08:06

Modified 17 октября 2022, 20:29

Updated 17 октября 2022, 20:29

В Башкирии количество заболевших коронавирусом увеличилось на 44 человека

В Башкирии количество заболевших коронавирусом увеличилось на 44 человека

1 июля 2020, 08:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в республике снова увеличилось.

По информации Центра по мониторингу ситуации с распространением COVID-19, в Башкирии зарегистрировано снова увеличение количества носителей инфекции. За прошедшие сутки коронавирус обнаружен у 44 человек. Всего к текущему моменту с момент начала пандемии зарегистрировано 5405 случаев заболевания.

О новых умерших в республике по-прежнему не сообщается. В настоящий момент статистика смертности от коронавируса не меняется с 20 мая. Последней официально признанной жертвой стала медсестра из Белебеевской больницы Елена Никонорова.

Напомним, согласно доводам Медиазоны, в Башкирии могут скрывать реальные показатели смертности. Здесь также наблюдается снижение общей смертности в сравнении со средним уровнем смертности за 2015–2019 годы. В апреле смертность снизилась на 3,6% (- 155 случаев), в мае — на 5,6% (- 252 случая).

Медиакорсеть ранее отправляла запрос в региональный минздрав, чтобы получить более расширенную информацию о смертности от коронавируса. Запрос был отправлен 11 июня, несмотря на то, что прошли все предусмотренные законодательством сроки, ответ из ведомства так получен и не был.

Материалы по теме
Бразилия сообщила о готовности протестировать китайскую вакцину от коронавирусаМедиазона: в Башкирии могут скрывать реальные показатели смертности от коронавируса
#Общество#Новости#Карантин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика