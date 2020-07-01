В Башкирии количество заболевших коронавирусом увеличилось на 44 человека

Posted 1 июля 2020, 08:06
Published 1 июля 2020, 08:06
Modified 17 октября 2022, 20:29
Updated 17 октября 2022, 20:29
По информации Центра по мониторингу ситуации с распространением COVID-19, в Башкирии зарегистрировано снова увеличение количества носителей инфекции. За прошедшие сутки коронавирус обнаружен у 44 человек. Всего к текущему моменту с момент начала пандемии зарегистрировано 5405 случаев заболевания.
О новых умерших в республике по-прежнему не сообщается. В настоящий момент статистика смертности от коронавируса не меняется с 20 мая. Последней официально признанной жертвой стала медсестра из Белебеевской больницы Елена Никонорова.
Напомним, согласно доводам Медиазоны, в Башкирии могут скрывать реальные показатели смертности. Здесь также наблюдается снижение общей смертности в сравнении со средним уровнем смертности за 2015–2019 годы. В апреле смертность снизилась на 3,6% (- 155 случаев), в мае — на 5,6% (- 252 случая).
Медиакорсеть ранее отправляла запрос в региональный минздрав, чтобы получить более расширенную информацию о смертности от коронавируса. Запрос был отправлен 11 июня, несмотря на то, что прошли все предусмотренные законодательством сроки, ответ из ведомства так получен и не был.