В Башкирии количество заболевших коронавирусом увеличилось на 44 человека

Медиакорсеть ранее отправляла запрос в региональный минздрав, чтобы получить более расширенную информацию о смертности от коронавируса. Запрос был отправлен 11 июня, несмотря на то, что прошли все предусмотренные законодательством сроки, ответ из ведомства так получен и не был.