В Башкирию приедут с рабочим визитом сразу два федеральных министра

Радий Хабиров отметил, что обоих ждет очень насыщенная программа, он также отдельно подчеркнул, что у представителей региональных властей есть возможность с ними пообщаться. Прежде всего, министрам нужно рассказать, какие есть достижения в республике, и чем в региона занимаются в настоящий момент. Кроме того, важно проговорить, какая помощь региону требуется сейчас.