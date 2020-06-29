В Башкирию приедут с рабочим визитом сразу два федеральных министра

Posted 29 июня 2020, 06:44
Published 29 июня 2020, 06:44
Modified 17 октября 2022, 20:27
Updated 17 октября 2022, 20:27
Глава республики заявил, что министры прибудут в республику, чтобы принять участие в нескольких важных мероприятиях. По словам Радия Хабирова, приезд представителей федеральной власти намечен на 30 июня.
По его словам, с самого утра в Уфе прибудет министр строительства России Владимир Якушев и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Радий Хабиров отметил, что обоих ждет очень насыщенная программа, он также отдельно подчеркнул, что у представителей региональных властей есть возможность с ними пообщаться. Прежде всего, министрам нужно рассказать, какие есть достижения в республике, и чем в региона занимаются в настоящий момент. Кроме того, важно проговорить, какая помощь региону требуется сейчас.