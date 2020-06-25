Андрей Назаров назвал среднюю зарплату врачей в Башкирии

Posted 25 июня 2020, 08:28
Published 25 июня 2020, 08:28
Modified 17 октября 2022, 20:25
Updated 17 октября 2022, 20:25
По словам Андрея Назарова, среднемесячная зарплата медицинских работников в Башкирии по итогам прошлого года выросла на 8,3% и составила 36 129 рублей. Средняя заработная плата врачей, отметил он, выросла на 8,8% и составила 64 891 рубль.
По информации Назарова, Башкирия находилась на 59-м месте по обеспеченности врачами и на 52-м месте по обеспеченности средним медицинским персоналом. Для стимулирования, по его словам, внедрили дополнительные выплаты через программы «Земский фельдшер» и «Земский доктор», тем самым удалось повысить показатель обеспеченности врачей – 35,6 врачей на 10 000 человек.
В прошлом году, по информации Назарова, из государственных источников на финансирование отрасли выделили 75,4 мдрд рублей, а также еще 1,5 млрд рублей, чтобы укрепить материальную базу медицинских учреждений.