Андрей Назаров назвал среднюю зарплату врачей в Башкирии

По информации Назарова, Башкирия находилась на 59-м месте по обеспеченности врачами и на 52-м месте по обеспеченности средним медицинским персоналом. Для стимулирования, по его словам, внедрили дополнительные выплаты через программы «Земский фельдшер» и «Земский доктор», тем самым удалось повысить показатель обеспеченности врачей – 35,6 врачей на 10 000 человек.