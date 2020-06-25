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Posted 25 июня 2020, 08:28

Published 25 июня 2020, 08:28

Modified 17 октября 2022, 20:25

Updated 17 октября 2022, 20:25

Андрей Назаров назвал среднюю зарплату врачей в Башкирии

Андрей Назаров назвал среднюю зарплату врачей в Башкирии

25 июня 2020, 08:28
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Первый вице-премьер сообщил 25 июня, что зарплата медицинских работников выросла.

По словам Андрея Назарова, среднемесячная зарплата медицинских работников в Башкирии по итогам прошлого года выросла на 8,3% и составила 36 129 рублей. Средняя заработная плата врачей, отметил он, выросла на 8,8% и составила 64 891 рубль.

По информации Назарова, Башкирия находилась на 59-м месте по обеспеченности врачами и на 52-м месте по обеспеченности средним медицинским персоналом. Для стимулирования, по его словам, внедрили дополнительные выплаты через программы «Земский фельдшер» и «Земский доктор», тем самым удалось повысить показатель обеспеченности врачей – 35,6 врачей на 10 000 человек.

В прошлом году, по информации Назарова, из государственных источников на финансирование отрасли выделили 75,4 мдрд рублей, а также еще 1,5 млрд рублей, чтобы укрепить материальную базу медицинских учреждений.

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