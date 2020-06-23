В мэрии Уфы произошли новые кадровые перестановки

Posted 23 июня 2020, 06:44
Published 23 июня 2020, 06:44
Modified 17 октября 2022, 20:23
Updated 17 октября 2022, 20:23
В уфимской администрации на оперативном совещании проинформировали о новых кадровых перестановках. О назначении объявил глава городской администрации Ульфат Мустафин.
Согласно новым кадровым изменениям, изменился глава управления земельных имущественных отношений, а также потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей. Кресло руководителя управления земельных и имущественных отношений заняла Ирина Кириллова. Главой управления защиты прав потребителя стал Азат Равилов. Ульфат Мустафин попросил поддержать коллег новых назначенцев и пожелал новым руководителям успехов.
Напомним, внимание журналистов 23 июня также привлекла информация об отставке одного из «долгожителей» администрации. Речь идет о вице-мэре Салавате Хусаинове, который сообщил, что намерен оставить свой пост и принять участие в выборах в Курултай. Сам Хусаинов ответа на запрос корреспондента Медиакорсети не дал, попросив отнестись с пониманием, и переадресовать данный вопрос в пресс-службу мэрии Уфы.