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Posted 23 июня 2020, 06:44

Published 23 июня 2020, 06:44

Modified 17 октября 2022, 20:23

Updated 17 октября 2022, 20:23

В мэрии Уфы произошли новые кадровые перестановки

В мэрии Уфы произошли новые кадровые перестановки

23 июня 2020, 06:44
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В мэрии башкирской столицы назначили двоих новых руководителей управлений.

В уфимской администрации на оперативном совещании проинформировали о новых кадровых перестановках. О назначении объявил глава городской администрации Ульфат Мустафин.

Согласно новым кадровым изменениям, изменился глава управления земельных имущественных отношений, а также потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей. Кресло руководителя управления земельных и имущественных отношений заняла Ирина Кириллова. Главой управления защиты прав потребителя стал Азат Равилов. Ульфат Мустафин попросил поддержать коллег новых назначенцев и пожелал новым руководителям успехов.

Напомним, внимание журналистов 23 июня также привлекла информация об отставке одного из «долгожителей» администрации. Речь идет о вице-мэре Салавате Хусаинове, который сообщил, что намерен оставить свой пост и принять участие в выборах в Курултай. Сам Хусаинов ответа на запрос корреспондента Медиакорсети не дал, попросив отнестись с пониманием, и переадресовать данный вопрос в пресс-службу мэрии Уфы.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Кадровые перестановки
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