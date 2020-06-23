В мэрии Уфы произошли новые кадровые перестановки

Напомним, внимание журналистов 23 июня также привлекла информация об отставке одного из «долгожителей» администрации. Речь идет о вице-мэре Салавате Хусаинове, который сообщил, что намерен оставить свой пост и принять участие в выборах в Курултай. Сам Хусаинов ответа на запрос корреспондента Медиакорсети не дал, попросив отнестись с пониманием, и переадресовать данный вопрос в пресс-службу мэрии Уфы.