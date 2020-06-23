Вице-мэр Уфы Салават Хусаинов уходит в отставку

Сегодня, 23 июня, в Сети появилась информация о том, то вице-мэр Уфы Салават Хусаинов покидает свой пост. Как сообщает издание UfaTime.ru, чиновник подтвердил данную информацию. Он также отметил в разговоре с журналистами, что собирается участвовать в выборах в Курултай и стать депутатом от Новиковского округа Уфы.

Сам Салават Хусаинов точного ответа на запрос журналиста Медиакорсети не дал. Он лишь попросил отнестись с пониманием и переадресовать данный вопрос в пресс-службу мэрии Уфы.

В администрации города подтвердили информацию. Отметили, что на сегодняшний день первый заместитель главы Администрации Уфы Салават Хусаинов находится на рабочем месте и продолжает работать.

— 19 июня состоялись первые дебаты участников предварительного голосования на дополнительных выборах в Госсобрание Башкортостана. Салават Хусаинов выдвигается кандидатом в депутаты по Новиковскому избирательному округу №14, — отметили в пресс-службе ведомства.