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Posted 18 июня 2020, 08:34

Published 18 июня 2020, 08:34

Modified 17 октября 2022, 20:20

Updated 17 октября 2022, 20:20

В Башкирии осудили 25-летнего уроженца Дагестана за призывы к терроризму

В Башкирии осудили 25-летнего уроженца Дагестана за призывы к терроризму

18 июня 2020, 08:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Парня признали виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в период с июля по август 105 году, обвиняемый заходил в «Уфимский лесотехнический техникум» и в «Башкирский государственный университет», чтобы разместить на странице одной из социальных сетей материалы, призывающие к терроризму.

Сообщается, что 25-летний парень действовал довольно публично, каждый мог зайти на его страницу и ознакомиться с призывами.

Уголовное возбудили по материалам Управления ФСБ России по ФСВНГ и Управления ФСБ России по Башкирии. Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал. Суд приговорил его к наказанию в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Приговор, который был вынесен ранее, вступил в законную силу.

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