В Башкирии родителей обяжут обеспечить при разводе ребенка жильем

По словам председателя Госсобрания — Курултая РБ Константина Толкачева, в настоящее время возможность взыскания дополнительных средств со второго родителя уже предусмотрена для случаев, когда у ребенка тяжелая болезнь, увечье, требуется оплата постороннего ухода за ребенком, при этом норма действует не только в отношении несовершеннолетних детей, но и в отношении совершеннолетних нетрудоспособных детей.