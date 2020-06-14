В Башкирии родителей обяжут обеспечить при разводе ребенка жильем

Posted 14 июня 2020, 12:14
Published 14 июня 2020, 12:14
Modified 17 октября 2022, 20:16
Updated 17 октября 2022, 20:16
Документ, если он будет принят, обновит перечень исключительных обстоятельств, при которых каждый из родителей может быть привлечен судом к участию в несении дополнительных расходов на детей. В частности, перечень предлагается дополнить случаем отсутствия у ребенка пригодного для жилья помещения.
По словам председателя Госсобрания — Курултая РБ Константина Толкачева, в настоящее время возможность взыскания дополнительных средств со второго родителя уже предусмотрена для случаев, когда у ребенка тяжелая болезнь, увечье, требуется оплата постороннего ухода за ребенком, при этом норма действует не только в отношении несовершеннолетних детей, но и в отношении совершеннолетних нетрудоспособных детей.
По словам Толкачева, эта мера поможет детям, если у них отсутствуют пригодные для жилье условия и защитит права детей при разводе. Парламентарий отметил, что часто второй родитель не желает нести ответственность за свое чадо, новый закон в таком случае позволит требовать со второго родителя средства на улучшение жилищных условий ребенка.