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Posted 14 июня 2020, 12:14

Published 14 июня 2020, 12:14

Modified 17 октября 2022, 20:16

Updated 17 октября 2022, 20:16

В Башкирии родителей обяжут обеспечить при разводе ребенка жильем

В Башкирии родителей обяжут обеспечить при разводе ребенка жильем

14 июня 2020, 12:14
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Соответствующий законопроект рассмотрят на ближайшем пленарном заседании депутаты Госсобрания — Курултая РБ.

Документ, если он будет принят, обновит перечень исключительных обстоятельств, при которых каждый из родителей может быть привлечен судом к участию в несении дополнительных расходов на детей. В частности, перечень предлагается дополнить случаем отсутствия у ребенка пригодного для жилья помещения.

По словам председателя Госсобрания — Курултая РБ Константина Толкачева, в настоящее время возможность взыскания дополнительных средств со второго родителя уже предусмотрена для случаев, когда у ребенка тяжелая болезнь, увечье, требуется оплата постороннего ухода за ребенком, при этом норма действует не только в отношении несовершеннолетних детей, но и в отношении совершеннолетних нетрудоспособных детей.

По словам Толкачева, эта мера поможет детям, если у них отсутствуют пригодные для жилье условия и защитит права детей при разводе. Парламентарий отметил, что часто второй родитель не желает нести ответственность за свое чадо, новый закон в таком случае позволит требовать со второго родителя средства на улучшение жилищных условий ребенка.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Семья#Госсобрание Башкирии#Законы / Законопроекты
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