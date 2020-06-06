Неделя в Башкирии: фонтаны работают, страсти фонтанируют, коронавирус не ослабевает

Posted 5 июня 2020, 21:01
Published 5 июня 2020, 21:01
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Первая неделя июня оказалась богата на различные события. Отметим, что новости, так или иначе связанные с коронавирусом, в новостных лентах все больше уступают позиции событиям из других сфер жизни. Хотя коронавирус всё равно не дает о себе забыть, пользуясь самыми экстремальными поводами.
Итак, в начале недели глава Башкирии объявил о новых мерах по смягчению режима готовности к ЧС в связи с коронавирусом. Но радоваться пришлось недолго. После небольшого затишья, когда число ежедневно выявляемых инфицированных начало вроде бы снижаться, к концу недели нас всех шокировали данные о 107 и 119 новых случаях заражения опасным недугом.
Минздрав Башкирии объяснил, откуда взялся всплеск заболеваемости коронавирусом - это прямое следствие выхода населения из самоизоляции, когда, пообщавшись на работе, в торговых центрах и прочих людных местах и подцепив там коронавирус, люди понесли его домой. В связи с этим жителей республики попросили беречь пожилых родственников от заражения, поскольку среди них смертность от коронавируса намного выше.
Одновременно в Башкирии создали изоляторы для контактных лиц с больными коронавирусом, а новый инфекционный госпиталь под Уфой принял первых пациентов.
Наравне с официальной информацией хватало и инсайдерских новостей. Так, посетители уфимской больницы оказались в одном помещении с зараженными коронавирусом и сняли происходящее на видео.
Получила продолжение история двух медсестер из Архангельского, которые были изолированы из-за угрозы коронавируса в помещении по соседству с моргом. Одну из них увезли с сердечным приступом в Уфу, вторая также жалуется на недомогание. В больницу приезжала делегация из минздрава, но встреча с ней прошла за закрытыми дверями, «неблагонадежных» активистов на нее не пустили.
Тем временем в Башкирии ведется расследование двух смертей медработников от коронавируса. Одна из жертв – медсестра Белебеевской ЦРБ Елена Никонорова. Второй – водитель скорой помощи Давлекановской ЦРБ Радик Исхаков. Цель расследования – найти основания для посмертных выплат семьям погибших. Об обстоятельствах смерти Радика Исхакова мы подробно рассказали на этой неделе со слов его сына.
Сегодня, 6 июня, открываются для посещений кладбища, закрытие которых, безусловно, было самым странным решением властей. Не менее странным стало и их открытие с предоставлением автобусов для поездки на погосты. Кстати, прокуратура Башкирии заинтересовалась захоронениями за территорией Дёмского кладбища, мы будем следить за этой ситуацией.
Многих взволновала новость о том, что директора школы проверяют из-за семейного фото с последнего звонка, правда, потом местные власти заявили, что это фейк.
И еще две стороны «коронавирусной медали»: около тысячи детей из Башкирии отказались сдавать ЕГЭ, решив, что они им не нужны, и одновременно стало известно, что в Уфе перенесли празднование Дня города и без лишнего шума запустили фонтаны.
На этом фоне вместе с экспертами мы выяснили, насколько серьезную опасность для психики людей представляют самоизоляция и все остальное, связанное так или иначе с коронавирусом.
Заметно оживилась, судя по новостной ленте, и экономическая жизнь региона.
Глава Башкирии анонсировал появление нового предприятия со словами «Ребенок еще один». В Уфе в МФЦ снова вернулись живые очереди. Мы пообщались с экспертами и узнали, насколько хорошо себя чувствуют экономика республики в целом и внутренний туризм, в частности.
Не стоит забывать об экологии, и мы не забыли о ней, на примере комбината «Полиэф» и других предприятий из группы риска.
А дальше опять пошли новости из категории «превратности судьбы»: в Башкирии начали выделять льготы самозанятым, и тут же с 1 июля вырастет плата за коммунальные услуги. И тут же жителей Башкирии попросили не удивляться сообщениям о зачислении пенсии.
Минобразования Башкирии подготовило новую школьную форму, а глава Башкирии призвал население «смело рожать». Власти Башкирии намерены принять закон о поддержке садоводов. В общем, делают намеки на хорошие перспективы и предлагают всем верить в них.
И все бы хорошо, если бы не оговорки по Фрейду типа упрека, брошенного Ленарой Ивановой девушке, отказавшейся работать за 18 тысяч.
Всех шокировал приговор по громкому делу об изнасиловании девушки-дознавателя тремя полицейскими начальниками. Мы проанализировали материалы уголовного дела, к которым получили доступ после суда.
Целая серия новостей была связана с темой педофилии. В Башкирии задержан педофил, надругавшийся над 10-летней девочкой. Дело убийцы педофила из Уфы скоро будет передано в суд. Маньяк-педофил, пять лет назад замучивший девочку в Уфе, потребовал возмещения морального вреда.
А еще в Башкирии снова начали искать семью Мазовых, пропавших осенью прошлого года. И эта новость сразу напомнила времена до объявления пандемии. Только воспоминания эти не очень радостные.
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