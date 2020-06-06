Неделя в Башкирии: фонтаны работают, страсти фонтанируют, коронавирус не ослабевает

Получила продолжение история двух медсестер из Архангельского, которые были изолированы из-за угрозы коронавируса в помещении по соседству с моргом. Одну из них увезли с сердечным приступом в Уфу, вторая также жалуется на недомогание. В больницу приезжала делегация из минздрава, но встреча с ней прошла за закрытыми дверями, «неблагонадежных» активистов на нее не пустили.