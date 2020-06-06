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Posted 5 июня 2020, 21:01

Published 5 июня 2020, 21:01

Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

Неделя в Башкирии: фонтаны работают, страсти фонтанируют, коронавирус не ослабевает

5 июня 2020, 21:01
Фото: Mkset.ru
Медиакорсеть подготовила обзор событий уходящей недели.

Первая неделя июня оказалась богата на различные события. Отметим, что новости, так или иначе связанные с коронавирусом, в новостных лентах все больше уступают позиции событиям из других сфер жизни. Хотя коронавирус всё равно не дает о себе забыть, пользуясь самыми экстремальными поводами.

Итак, в начале недели глава Башкирии объявил о новых мерах по смягчению режима готовности к ЧС в связи с коронавирусом. Но радоваться пришлось недолго. После небольшого затишья, когда число ежедневно выявляемых инфицированных начало вроде бы снижаться, к концу недели нас всех шокировали данные о 107 и 119 новых случаях заражения опасным недугом.

Минздрав Башкирии объяснил, откуда взялся всплеск заболеваемости коронавирусом - это прямое следствие выхода населения из самоизоляции, когда, пообщавшись на работе, в торговых центрах и прочих людных местах и подцепив там коронавирус, люди понесли его домой. В связи с этим жителей республики попросили беречь пожилых родственников от заражения, поскольку среди них смертность от коронавируса намного выше.

Одновременно в Башкирии создали изоляторы для контактных лиц с больными коронавирусом, а новый инфекционный госпиталь под Уфой принял первых пациентов.

Наравне с официальной информацией хватало и инсайдерских новостей. Так, посетители уфимской больницы оказались в одном помещении с зараженными коронавирусом и сняли происходящее на видео.

Получила продолжение история двух медсестер из Архангельского, которые были изолированы из-за угрозы коронавируса в помещении по соседству с моргом. Одну из них увезли с сердечным приступом в Уфу, вторая также жалуется на недомогание. В больницу приезжала делегация из минздрава, но встреча с ней прошла за закрытыми дверями, «неблагонадежных» активистов на нее не пустили.

Тем временем в Башкирии ведется расследование двух смертей медработников от коронавируса. Одна из жертв – медсестра Белебеевской ЦРБ Елена Никонорова. Второй – водитель скорой помощи Давлекановской ЦРБ Радик Исхаков. Цель расследования – найти основания для посмертных выплат семьям погибших. Об обстоятельствах смерти Радика Исхакова мы подробно рассказали на этой неделе со слов его сына.

Стоит отметить, что «коронавирусные» новости все чаще стали приобретать социальный характер.

Так, из-за угрозы коронавируса жителям Башкирии объявили об отмене ежегодного паломничества в монастырь. Глава Башкирии сообщил свое решение об открытии детских садов. В Башкирии приняли правила работы магазинов и торговых центров.

Сегодня, 6 июня, открываются для посещений кладбища, закрытие которых, безусловно, было самым странным решением властей. Не менее странным стало и их открытие с предоставлением автобусов для поездки на погосты. Кстати, прокуратура Башкирии заинтересовалась захоронениями за территорией Дёмского кладбища, мы будем следить за этой ситуацией.

Многих взволновала новость о том, что директора школы проверяют из-за семейного фото с последнего звонка, правда, потом местные власти заявили, что это фейк.

И еще две стороны «коронавирусной медали»: около тысячи детей из Башкирии отказались сдавать ЕГЭ, решив, что они им не нужны, и одновременно стало известно, что в Уфе перенесли празднование Дня города и без лишнего шума запустили фонтаны.

На этом фоне вместе с экспертами мы выяснили, насколько серьезную опасность для психики людей представляют самоизоляция и все остальное, связанное так или иначе с коронавирусом.

Заметно оживилась, судя по новостной ленте, и экономическая жизнь региона.

Глава Башкирии анонсировал появление нового предприятия со словами «Ребенок еще один». В Уфе в МФЦ снова вернулись живые очереди. Мы пообщались с экспертами и узнали, насколько хорошо себя чувствуют экономика республики в целом и внутренний туризм, в частности.

Радий Хабиров также рассказал о том, что мясо для школьного питания будет теперь исключительно местного производства. Большие надежды власти возлагают на промышленную зону «Алга», очень спешат с запуском объектов на ее территории.

Не стоит забывать об экологии, и мы не забыли о ней, на примере комбината «Полиэф» и других предприятий из группы риска.

А дальше опять пошли новости из категории «превратности судьбы»: в Башкирии начали выделять льготы самозанятым, и тут же с 1 июля вырастет плата за коммунальные услуги. И тут же жителей Башкирии попросили не удивляться сообщениям о зачислении пенсии.

Минобразования Башкирии подготовило новую школьную форму, а глава Башкирии призвал население «смело рожать». Власти Башкирии намерены принять закон о поддержке садоводов. В общем, делают намеки на хорошие перспективы и предлагают всем верить в них.

И все бы хорошо, если бы не оговорки по Фрейду типа упрека, брошенного Ленарой Ивановой девушке, отказавшейся работать за 18 тысяч.

Характер показали и горожане, устроившие голодовку в знак протеста против строящейся рядом высотки.

Ну, и напоследок вспомним о криминальных новостях, которыми уходящая неделя также оказалась насыщена.

Всех шокировал приговор по громкому делу об изнасиловании девушки-дознавателя тремя полицейскими начальниками. Мы проанализировали материалы уголовного дела, к которым получили доступ после суда.

На Первом канале пожалели жительницу Башкирии, выбросившую ребенка в мусорный бак.

В Башкирии конфликт между сельчанами и арендатором озера перерос в перестрелку.

В Уфе задержали гражданина Китая за попытку дать взятку сотруднику ФСБ.

Целая серия новостей была связана с темой педофилии. В Башкирии задержан педофил, надругавшийся над 10-летней девочкой. Дело убийцы педофила из Уфы скоро будет передано в суд. Маньяк-педофил, пять лет назад замучивший девочку в Уфе, потребовал возмещения морального вреда.

В морге родные погибших без всякой защиты перетаскивали трупы – не криминал, но шок безусловный.

А еще в Башкирии снова начали искать семью Мазовых, пропавших осенью прошлого года. И эта новость сразу напомнила времена до объявления пандемии. Только воспоминания эти не очень радостные.

Будем надеяться, что следующая неделя принесет больше позитива.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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