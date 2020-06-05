В Башкирии в больнице, где заперли в морге медсестер, минздрав пообщался с избранными

Накануне, 4 июня, в Архангельской ЦРБ, как и было ране обещано, побывала с визитом делегация минздрава республики. Поскольку о приезде высоких гостей было известно заранее, на не пришли местные активисты из числа медиков, а также муж одной из медсестер, которым по указанию руководства пришлось ночевать в помещении рядом с моргом.

Напомним, эта история прогремела на всю страну. В середине мая руководство Архангельской ЦРБ дало указание запереть двух сестер, помывших палату после отъезда больной с коронавирусом, в изолятор рядом с моргом. После этой ночи медсестер отправили на самоизоляцию домой.

Одной из них стало настолько плохо, что ее госпитализировали. По неподтвержденной официально информации главный врач Архангельской ЦРБ запрещала госпитализировать женщину, хотя у н были все признаки сердечного приступа. После жалобы мужа в прокуратуру её поместили в стационар, а потом отправили на операцию в Уфу.

О чем представители минздрава разговаривали с избранными сотрудниками Архангельской ЦРБ, можно только гадать. Информация за пределы конференц-зала так и нее просочилась. Примечательно, что на собрание не смогли попасть даже представители больничного профкома.

Напомним, жалобу запертых медсестер изучает прокуратура.