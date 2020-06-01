В Уфе спокойно и без торжеств запустили фонтаны

Руководитель региона сообщил, что в республике начался запуск фонтанов. Глава высказался о предстоящем запуске очень кратко и лишь дополнительно попросил не забывать о соблюдении безопасности. «Привыкаем жить в постоянной борьбе с опасной инфекцией», – отметил он.

Напомним, что раньше о запуске сообщали уфимские власти. Реконсервацией фонтанов занимались в этом году специалисты «Горзеленхоза», перед запуском были очищены насосные станции, смазка деталей и ревизия. Пробный запуск был сделан 30 мая.