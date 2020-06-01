В Уфе спокойно и без торжеств запустили фонтаны

В Уфе спокойно и без торжеств запустили фонтаныВидео
О запуске городских фонтанов сегодня, 1 июня, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
Руководитель региона сообщил, что в республике начался запуск фонтанов. Глава высказался о предстоящем запуске очень кратко и лишь дополнительно попросил не забывать о соблюдении безопасности. «Привыкаем жить в постоянной борьбе с опасной инфекцией», – отметил он.
Напомним, что раньше о запуске сообщали уфимские власти. Реконсервацией фонтанов занимались в этом году специалисты «Горзеленхоза», перед запуском были очищены насосные станции, смазка деталей и ревизия. Пробный запуск был сделан 30 мая.
В столице Башкирии планируется, что в течение сезона будет работать 21 фонтан. Ранее планировалось, что их запустят еще в мае, сроки пришлось перенести из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. По той же причине сам запуск прошел без лишней помпы и торжеств. Жителей региона просят соблюдать масочный режим и держать социальную дистанцию.