В Башкирии конфликт между сельчанами и арендатором озера перерос в перестрелку

В Абзелиловском районе Башкирии вспыхнул неожиданный конфликт между жителями села Ташбулатово и арендатором местного озера. Несколько молодых людей (судя по видео, подростки) решили искупаться в пруду. Однако арендатор пруда категорически воспротивился этому. Когда мужчина не смог убедить подростков уйти с территории пруда словами, он взялся за оружие.

В видео, которое мгновенно распространилось в социальных сетях района, видно, как предприниматель выхватывает огнестрельное оружие и стреляет в воздух. При этом он гонит подростков матом и словами:

- Я дурак, [Роскомнадзор], отошли! Сейчас буду по ногам стрелять!

В комментариях к посту с видео местные жители возмущается тем, что "таким неадекватам" дают в аренду озеро - достояние всего народа.

Глава Абзелиловского района Ильдар Нафиков прокомментировал ситуацию со стрельбой. Как выяснилось, на видео был не сам арендатор, а его работник.

- Наши сограждане стали жертвами действий, перешедших грань норм поведения в обществе. Правовая оценка поведения сотрудника арендатора и применения им оружия будет дана правоохранительными органами в ближайшее время, - сообщил глава района.

Ильдар Нафиков заверил, что власти района на стороне жителей Ташбулатово и «эта история не будет «спущена на тормозах».

«Мы своих не бросаем», - заявил чиновник.