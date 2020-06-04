Посетители уфимской больницы оказались в одном помещении с зараженными коронавирусом

Посетители стационара государственной больницы скорой медицинской помощи, ожидая очереди перед приемом к врачу, оказались в одном помещении с больными коронавирусом. На кадрах видно, как людей завозили с улицы на медицинских передвижных кушетках, пока врачи поддерживали уровень кислорода в легких. Обеспокоенная пациентка сняла все на видео. В больнице объяснили как так вышло.

— В ответ на ваше видео сообщаем, что в стационаре ГБУЗ РБ БСМП г.Уфа не лечатся больные с Covid-19, вместе с тем в стационарное отделение скорой медицинской помощи ежедневно экстренно поступают пациенты которым в обязательном порядке, всем, проводятся КТ исследование легких и забор мазка на CoVid-19, при наличии подозрения на Covid 19, согласно маршрутизации утвержденной Минздравом РБ данные пациенты (через отдельный выход) направляются в медицинские организации г. Уфы- госпитали для больных с COVID-19, — объяснили в медицинском учреждении.

Администрация больницы признала, что такой случай имел место быть, и обещала принять меры, чтобы такого больше не повторялось. Также они отметили, что ежедневно проводят дезинфекцию помещений, а все врачи оборудованы средствами санитарной защиты.