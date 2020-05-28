Большинство жителей России хотели бы получать зарплату дважды в месяц

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что в стране ситуация на рынке труда сегодня гораздо лучше, чем в остальных странах. В качестве доказательства своих слов он привел данные: с 1 апреля в стране работу потеряли 2,052 миллиона человек, в то время как трудоустроены были 1,665 миллион россиян. В качестве безработных по упрощенной системе зарегистрировались 1,5 миллиона граждан.