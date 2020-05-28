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Большинство жителей России хотели бы получать зарплату дважды в месяц

28 мая 2020, 09:45
Фото: pxhere.com
Население России хотело бы получать заработную плату два раза в месяц. Исследование проводилось в мае, его участниками стали более 4,7 тысяч человек.

Как сообщает газета “Известия”, 12% опрошенных считают еженедельный расчет наиболее оптимальным для себя. 11% респондентов готовы получать выплаты один раз в месяц.

Еще 6% хотят получать деньги каждый день, а 1% - за час. Вариант “другое” выбрали 2% опрошенных, т.е. для них это не принципиально.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что в стране ситуация на рынке труда сегодня гораздо лучше, чем в остальных странах. В качестве доказательства своих слов он привел данные: с 1 апреля в стране работу потеряли 2,052 миллиона человек, в то время как трудоустроены были 1,665 миллион россиян. В качестве безработных по упрощенной системе зарегистрировались 1,5 миллиона граждан.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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