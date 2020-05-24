Учителям Башкирии предложат попробовать себя в новом качестве

Posted 24 мая 2020, 06:51
Published 24 мая 2020, 06:51
Modified 17 октября 2022, 20:49
Updated 17 октября 2022, 20:49
Новый ректор Института развития образования РБ Азат Янгиров заявил, что с нового учебного года должна начать действовать новая региональная образовательная платформа, которая поможет педагогам кардинально изменить модель своей работы с детьми.
- В России пока превалирует модель наставничества, хотя во всём мире общепринятым является процесс непрерывного образования, - пояснил свою мысль Азат Янгиров.
По его словам, с нового учебного года при организации учебного процесса посредством новой образовательной платформы, учителя попробуют выступать «советниками-консультантами», а школьники смогут выбирать предметы.