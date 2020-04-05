Двоечникам в радость: В Башкирии призвали учителей временно отказаться от «2» и «3»
5 апреля, 15:08ОбществоМинзаля АскароваФото: pexels.com
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Об этом сообщил министр образования РБ Айбулат Хажин на сегодняшнем брифинге.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
По словам министра образования РБ Айбулата Хажина, в период дистанционной формы обучения оценки школьникам будут ставиться. Однако чиновники призывают учителей временно отказаться от таких плохих оценок, как «2» и «3».
— Мы порекомендовали нашим учителям отказаться от оценок «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». «Двойки» и «тройки» однозначно в электронном журнале на этой неделе появлятся не будут. Учимся только на «хорошо» и «отлично», — сообщил глава министерства.
Напомним, власти призывают в будние дни с 10 до 14:30 часов минимизировать пользование интернетом, чтобы избежать перегрузок в период школьных онлайн-уроков.
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