В Башкирии экс-директор районного «Водоканала» обвиняется в превышении полномочий

Подозреваемый ранее уже был осужден за присвоение денежных средств на сумму более 1,1 млн руб., поступивших от населения в МУП «Водоканал» в качестве оплаты за оказанные услуги. Напомним, обвиняемый приказал бухгалтеру не вносить в кассу деньги, полученные от десяти граждан в качестве оплаты услуг по присоединению к сетям водоснабжения, а передать их непосредственно ему без составления бухгалтерских документов.