В Башкирии экс-директор районного «Водоканала» обвиняется в превышении полномочий

Posted 19 мая 2020, 05:33
Published 19 мая 2020, 05:33
Modified 17 октября 2022, 20:45
Updated 17 октября 2022, 20:45
В 2016 и 2018 годах подозреваемый, будучи директором МУП «Водоканал», в обход установленной законом процедуры согласования сделок заключил заведомо невыгодные договоры с двумя застройщиками. Согласно договорам, засройщики должны были провести водопровод к застраиваемой территории в деревнях Ягодное и Новые Кузьминки в Иглинском районе.
Как сообщили в Следкоме РБ, после выполненных работ предприятию было выплачено около 20 млн руб., при этом, реальная стоимость работ составила около 80 млн руб. В результате действий подозреваемого «Водоканалу» причинен ущерб на общую сумму свыше 60 млн руб».
В настоящее время следователи изучают организационно-распорядительную документацию унитарного предприятия, допрашивают руководство, работников и других свидетелей, устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, а также причины и условия, способствовавшие его совершению.
Подозреваемый ранее уже был осужден за присвоение денежных средств на сумму более 1,1 млн руб., поступивших от населения в МУП «Водоканал» в качестве оплаты за оказанные услуги. Напомним, обвиняемый приказал бухгалтеру не вносить в кассу деньги, полученные от десяти граждан в качестве оплаты услуг по присоединению к сетям водоснабжения, а передать их непосредственно ему без составления бухгалтерских документов.
В настоящее время он отбывает наказание в исправительной колонии общего режима.