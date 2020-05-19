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Posted 19 мая 2020, 05:33

Published 19 мая 2020, 05:33

Modified 17 октября 2022, 20:45

Updated 17 октября 2022, 20:45

В Башкирии экс-директор районного «Водоканала» обвиняется в превышении полномочий

В Башкирии экс-директор районного «Водоканала» обвиняется в превышении полномочий

19 мая 2020, 05:33
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по РБ.

В 2016 и 2018 годах подозреваемый, будучи директором МУП «Водоканал», в обход установленной законом процедуры согласования сделок заключил заведомо невыгодные договоры с двумя застройщиками. Согласно договорам, засройщики должны были провести водопровод к застраиваемой территории в деревнях Ягодное и Новые Кузьминки в Иглинском районе.

Как сообщили в Следкоме РБ, после выполненных работ предприятию было выплачено около 20 млн руб., при этом, реальная стоимость работ составила около 80 млн руб. В результате действий подозреваемого «Водоканалу» причинен ущерб на общую сумму свыше 60 млн руб».

В настоящее время следователи изучают организационно-распорядительную документацию унитарного предприятия, допрашивают руководство, работников и других свидетелей, устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, а также причины и условия, способствовавшие его совершению.

Подозреваемый ранее уже был осужден за присвоение денежных средств на сумму более 1,1 млн руб., поступивших от населения в МУП «Водоканал» в качестве оплаты за оказанные услуги. Напомним, обвиняемый приказал бухгалтеру не вносить в кассу деньги, полученные от десяти граждан в качестве оплаты услуг по присоединению к сетям водоснабжения, а передать их непосредственно ему без составления бухгалтерских документов.

В настоящее время он отбывает наказание в исправительной колонии общего режима.

#Андрей Королев#Общество#Новости
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