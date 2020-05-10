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Posted 10 мая 2020, 14:57

Published 10 мая 2020, 14:57

Modified 17 октября 2022, 20:40

Updated 17 октября 2022, 20:40

В Башкирии планируют изменить закон о ветеранских званиях для служивших в Крыму

В Башкирии планируют изменить закон о ветеранских званиях для служивших в Крыму

10 мая 2020, 14:57
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Изменения хотят внести в статью 5 Закона РБ «О ветеранах войны, труда и Вооруженных Сил».

Напомним, закон определяет категории военнослужащих, в том числе уволенных в запас (ушедших в отставку), относящихся к ветеранам военной службы.

— Звание ветеранов военной службы смогут получить те, кто проходил службу в частях и организациях Вооруженных Сил Украины, дислоцировавшихся на территориях Автономной Республики Крым и Севастополя, — прокомментировал спикер Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев. — Крым и Севастополь воссоединились с Россией по итогам всенародного референдума, уже более шести лет являются ее полноправными субъектами. Многие жители этих регионов переехали, в настоящее время находятся в разных частях страны, в том числе в нашей республике. Социальные гарантии для них, как для полноправных граждан России должны быть соответствующими.

Планируется, что ветеранское звание будет присваиваться военнослужащим и лицам, уволенным с военной службы в запас или отставку, при условии, что «их совокупная продолжительность военной службы составляет 20 лет и более и при наличии оснований для присвоения этого звания, предусмотренных федеральным законом «О ветеранах».

Депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии рассмотрят законопроект на ближайшем пленарном заседании.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Законы / Законопроекты
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