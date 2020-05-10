В Башкирии планируют изменить закон о ветеранских званиях для служивших в Крыму

— Звание ветеранов военной службы смогут получить те, кто проходил службу в частях и организациях Вооруженных Сил Украины, дислоцировавшихся на территориях Автономной Республики Крым и Севастополя, — прокомментировал спикер Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев. — Крым и Севастополь воссоединились с Россией по итогам всенародного референдума, уже более шести лет являются ее полноправными субъектами. Многие жители этих регионов переехали, в настоящее время находятся в разных частях страны, в том числе в нашей республике. Социальные гарантии для них, как для полноправных граждан России должны быть соответствующими.