В Башкирии планируют изменить закон о ветеранских званиях для служивших в Крыму

Posted 10 мая 2020, 14:57
Published 10 мая 2020, 14:57
Modified 17 октября 2022, 20:40
Updated 17 октября 2022, 20:40
Напомним, закон определяет категории военнослужащих, в том числе уволенных в запас (ушедших в отставку), относящихся к ветеранам военной службы.
— Звание ветеранов военной службы смогут получить те, кто проходил службу в частях и организациях Вооруженных Сил Украины, дислоцировавшихся на территориях Автономной Республики Крым и Севастополя, — прокомментировал спикер Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев. — Крым и Севастополь воссоединились с Россией по итогам всенародного референдума, уже более шести лет являются ее полноправными субъектами. Многие жители этих регионов переехали, в настоящее время находятся в разных частях страны, в том числе в нашей республике. Социальные гарантии для них, как для полноправных граждан России должны быть соответствующими.
Планируется, что ветеранское звание будет присваиваться военнослужащим и лицам, уволенным с военной службы в запас или отставку, при условии, что «их совокупная продолжительность военной службы составляет 20 лет и более и при наличии оснований для присвоения этого звания, предусмотренных федеральным законом «О ветеранах».
Депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии рассмотрят законопроект на ближайшем пленарном заседании.