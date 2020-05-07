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В Башкирии в скором времени откроют непродовольственные магазины

7 мая 2020, 09:23
Фото: сайт правительства Башкирии
Руководитель региона Радий Хабиров заявил о такой возможности на совещании в формате «Промышленный час».

К принятию решение его подтолкнуло общение с представителями мебельной промышленности, которые на встрече заявили, что отсутствие продаж не дает возможность обеспечить сотрудникам предприятий уровень дохода. Об этом, в частности, заявлял учредитель группы компаний «Уфамебель» Виктор Кочубей

О необходимости мер поддержки заявлял также и министр промышленности и энергетики республики Александр Шельдяев. По его данным, сейчас в отрасли представлено более 130 региональных компаний, где трудоустроены более двух тысяч человек. Так как с 30 марта производители остановили выпуск продукции, а также закрыты торговые центы по продаже, перестали поступать средства на выплату заработной платы.

Выслушав, Радий Хабиров отметил, что уже сейчас изучается практика других регионов. В правительстве намерены обсудить сроки открытия магазинов непродовольственной продукции при соблюдении жёстких санитарных требований.

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