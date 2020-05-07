В Башкирии в скором времени откроют непродовольственные магазины

О необходимости мер поддержки заявлял также и министр промышленности и энергетики республики Александр Шельдяев. По его данным, сейчас в отрасли представлено более 130 региональных компаний, где трудоустроены более двух тысяч человек. Так как с 30 марта производители остановили выпуск продукции, а также закрыты торговые центы по продаже, перестали поступать средства на выплату заработной платы.