В Башкирии попросили выплачивать долги в связи с завершением отопительного сезона

Posted 29 апреля 2020, 10:50
Published 29 апреля 2020, 10:50
Modified 17 октября 2022, 20:33
Updated 17 октября 2022, 20:33
В пресс-службе компании сообщили, что в республике начали завершение отопительного сезона. Соответствующие распоряжение уже подписан в Агидели, Салавате, Ишимбае, Стерлитамаке, Нетекамске, Благовещенске, Сибае.
В «БашРТС» сообщили, что после отключения отопления планируют начать ремонт теплового оборудования и сетей. В связи с этим представители компании попросили жителей республики своевременно оплатить предоставленные по отоплению услуги.
Сроки подачи отопления, в пресс-службе так и не назвали.