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Posted 29 апреля 2020, 10:50

Published 29 апреля 2020, 10:50

Modified 17 октября 2022, 20:33

Updated 17 октября 2022, 20:33

В Башкирии попросили выплачивать долги в связи с завершением отопительного сезона

В Башкирии попросили выплачивать долги в связи с завершением отопительного сезона

29 апреля 2020, 10:50
Фото: Медиахолдинг1Mi.
О том, что скоро отключат отопление сообщили в «БашРТС».

В пресс-службе компании сообщили, что в республике начали завершение отопительного сезона. Соответствующие распоряжение уже подписан в Агидели, Салавате, Ишимбае, Стерлитамаке, Нетекамске, Благовещенске, Сибае.

В «БашРТС» сообщили, что после отключения отопления планируют начать ремонт теплового оборудования и сетей. В связи с этим представители компании попросили жителей республики своевременно оплатить предоставленные по отоплению услуги.

Сроки подачи отопления, в пресс-службе так и не назвали.

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#Роман Фаткуллин#Общество#Новости#Отопление
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