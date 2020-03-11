В мэрии Уфы раскритиковали тактику БашРТС и ЕРКЦ по корректировкам за отопление

Сегодня, 11 марта, на оперативном совещании в администрации Уфы были заслушаны доклады о ситуации с корректировками платы за отопление. При этом обе докладчицы, представлявшие МУП ЕРКЦ и ООО «БашРТС», выглядели весьма бледно.

Генеральный директор МУП ЕРКЦ Уфы Айгуль Винникова, похоже, вообще изначально не поняла поставленную перед ней задачу и вместо рассказа о том, как ведется работа с корректировками платы, зачитала отчет о финансово-хозяйственной деятельности предприятия за прошлый год.

Когда ей начали задавать конкретные вопросы, Айгуль Винникова переадресовала их управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям. По её словам, сейчас в каждом районе работает по одной группе, которые совместно с другими организациями обходят дома, жильцы которых недовольны доначислениями за тепло, и разъясняют работу.

При этом стало очевидно, что сотрудники МУП ЕРКЦ явно застряли в прошлом веке и не готовы гибко реагировать на указания городского руководства. В выходные ЕРКЦ не работают, так что людям, которые не могут найти время для визита к ним в будни, приходится отпрашиваться на работе и проводить время в очередях. Между тем, в самые напряженные дни протестов против корректировок от горожан поступало по 300 и более обращений в день.

Убийственный для чиновницы вопрос задала присутствовавшая на оперативке начальник управления по социальным коммуникациям администрации главы Башкирии Елена Прочаковская, попросившая Айгуль Винникову огласить результаты проверок, проведенных Жилстройнадзором по жалобам горожан насчет завышенных платежей. Как оказалось, Айгуль Винникова этой информацией не располагает.

Между тем, по словам Елены Прочаковской, из 60 с лишним миллионов рублей, доначисленных населению за прошлый год, примерно 1/6 подлежит перерасчету, поскольку была сделана с нарушениями. Речь об 11 млн рублей.

- Люди имеют право знать, что им будет сделан перерасчет, — подчеркнула Елена Прочаковская, и с ней согласился первый вице-мэр столицы Салават Хусаинов.

Следующий доклад по теме корректировок за тепло, сделанный заместителем директора по сбыту ООО «БашРТС» — директором филиала «Теплосбыт» Ириной Поповой, выглядел ненамного лучше выступления Айгуль Винниковой.

Салават Хусаинов отметил, что обилие цифр и технических терминов, которые она зачитала, не помогает людям понять суть проблемы – почему же им начислили столь большие суммы.

- По сравнению с прошлым годом техническое оснащение домов в основном не изменилось, а суммы стали больше. Конечно, люди не понимают и возмущаются, - отметил Салават Хусаинов.

В итоге ему самому пришлось проговорить моменты, которые он так и не услышал от обеих докладчиц. Например, о том, что слишком большие суммы доначислений, если они были сделаны корректно, люди могут заплатить в рассрочку до мая, но при этом с них не должны взимать пени.

- Не нужно разъяснительную работу переводить на колл-центры, нужно сформировать группы совместные с другими заинтересованными организациями и дойти до каждого дома, до каждой квартиры и всё разъяснить людям! – заявил Салават Хусаинов. – Потому что жалобы по этим вопросам продолжают поступать.

Он поручил подготовить варианты предложений о предоставлении рассрочки потребителям, отметив, что ни БашРТС, ни ЕРКЦ даже не задумались об этих вопросах.