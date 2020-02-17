В Уфе проведут митинг против повышения цен на отопление
17 февраля, 12:00ОбществоМинзаля АскароваФото: Новости Белгорода
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Акция состоится в конце февраля у площади перед дворцом культуры «Химик».
29 февраля в Уфе соберутся противники повышения цен на отопление. Как сообщает один из организаторов, коммунист Альберт Рахматуллин, активисты движения #СтопБашРТС подали заявку на проведение митинга численностью до 400 человек.
Со слов Рахматуллина, участники митинга потребуют обсуждения с чиновниками проблемы допначислений, а также озвучат свои требования по устранению нарушений в системе ЖКХ.
Напомним, неделю назад депутаты Госсобрания РБ раскритиковали министерство ЖКХ республики. Парламентарии обвинили чиновников в отсутствии контроля над ситуацией с отоплением.
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