В Уфе проведут митинг против повышения цен на отопление

29 февраля в Уфе соберутся противники повышения цен на отопление. Как сообщает один из организаторов, коммунист Альберт Рахматуллин, активисты движения #СтопБашРТС подали заявку на проведение митинга численностью до 400 человек.

Со слов Рахматуллина, участники митинга потребуют обсуждения с чиновниками проблемы допначислений, а также озвучат свои требования по устранению нарушений в системе ЖКХ.