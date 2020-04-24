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Posted 24 апреля 2020, 07:03

Published 24 апреля 2020, 07:03

Modified 17 октября 2022, 20:29

Updated 17 октября 2022, 20:29

В Башкирии 21-летний парень ограбил свою 15-летнюю беременную девушку

В Башкирии 21-летний парень ограбил свою 15-летнюю беременную девушку

24 апреля 2020, 07:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Ограбление произошло в ее собственной квартире.

История с беременной школьницей всплыла в Уфе на днях, передают журналисты «КП-Уфа», ссылаясь на собственный источник.

Журналисты отмечают, что на девушку напали вечером 20 апреля. Трое парней, находясь у нее на вписке, украли телефон и музыкальную колонку. С заявлением в полицию обратились родители подростка.

Позже правоохранителям удалось выяснить, что среди грабителей был 21-летний парень, от которого 15-летняя девочка забеременела. Примерный срок – шесть недель. Подозреваемые в настоящий момент задержаны.

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