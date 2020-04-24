Молодежь Башкирии присоединяется к проекту «Страна героев»

«Страна Героев» планирует ежегодно расширяться: до 2024 года такие лагеря откроются еще в 25 регионах России. В 2020 году, помимо Волгоградской, к проекту присоединятся Астраханская и Тверская области, а также Башкирия и Мордовия. Ожидается, что в летней кампании примут участие свыше 5000 подростков. В прошлом году обучение по ней прошли 4200 школьников из Ростовской и Астраханской областей, а также Республики Крым.