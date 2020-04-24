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Posted 24 апреля 2020, 07:12

Published 24 апреля 2020, 07:12

Modified 17 октября 2022, 20:29

Updated 17 октября 2022, 20:29

Молодежь Башкирии присоединяется к проекту «Страна героев»

Молодежь Башкирии присоединяется к проекту «Страна героев»

24 апреля 2020, 07:12
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Касается каждого
Об этом сообщается на сайте Российского военно-исторического общества

Проект будет осуществлен в рамках реализации нацпроекта «Культура»: «Страну героев» откроют на базе детского лечебно-оздоровительного лагеря «Лазурный» в Иловлинском районе Волгоградской области. Программа обучения будет состоять из пяти тематических направлений — «Защитники», «Пост № 1», «Хранители истории», «Медиа Победы» и «Волонтеры Победы».

По словам организаторов, несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, подготовка к сезону проходит согласно принятым «дорожным картам» в каждом регионе. Онлайн-мониторинг деятельности проводится каждый день. Открытие лагерей будет зависеть от обстановки в регионе и пройдет только в отсутствие опасности заражения вирусом.

«Страна Героев» планирует ежегодно расширяться: до 2024 года такие лагеря откроются еще в 25 регионах России. В 2020 году, помимо Волгоградской, к проекту присоединятся Астраханская и Тверская области, а также Башкирия и Мордовия. Ожидается, что в летней кампании примут участие свыше 5000 подростков. В прошлом году обучение по ней прошли 4200 школьников из Ростовской и Астраханской областей, а также Республики Крым.

Принять участие в программе может любой желающий в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Заявку можно подать на сайте странагероев.рф через «Личный кабинет». Также работает телефон горячей линии 8 (800) 201-16-81.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости
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