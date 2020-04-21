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Posted 21 апреля 2020, 11:03

Published 21 апреля 2020, 11:03

Modified 17 октября 2022, 20:26

Updated 17 октября 2022, 20:26

Полиция пресекла деятельность обкрадывавших пенсионеров мошенников

Полиция пресекла деятельность обкрадывавших пенсионеров мошенников

21 апреля 2020, 11:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Московской и Пензенской областях полиция задержала две группы мошенников, которые украли у пенсионеров более 22 млн рублей.

Как пишет RT, злоумышленники создали несколько колл-центров, из которых обзванивали пенсионеров, купивших ранее медицинские препараты.

Мошенники заявляли о якобы положенной гражданам компенсации, но за ее перечисление просили оплатить госпошлину, услуги инкассаторов и страховку.

В ходе обысков у преступников были обнаружены персональные данные граждан, документы на выплату компенсаций и оборудование, на котором они были сделаны. Подозреваемые проходят по более чем 50 эпизодам мошенничества на сумму 22 млн рублей.

Отмечается, что дело взял под свой контроль глава МВД Владимир Колокольцев.

#Происшествия#Новости
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