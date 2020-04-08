Экс-руководитель следственного комитета РБ: «Иногда говорят, что я близок к Хабирову»

Иногда спрашивают: чем в Башкортостане лучше, чем в Татарстане? Да там все так же! Мной было привлечено к уголовной ответственности 105 спецсубъектов — это самый большой показатель по России. Возбуждены уголовные дела в отношении 41 главы органов местного самоуправления, 37 депутатов разных уровней. Из 105 дел, которые возбудили в отношении чиновников, уже 60 направлено в суд. По остальным делам расследование продолжается. Также за должностные преступления привлечены чиновники, которые не являются спецсубъектами.