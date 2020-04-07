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В Башкирии медики психиатрической больницы выступили против главного врача

7 апреля 2020, 05:14
В знак протеста они записали видео с требованиями.

Недовольство решением назначить на место старого руководителя 34-летнего Тагира Гизатуллина выразили медики Республиканской клинической психиатрической больницы, которая находится в Уфе.

Персонал убежден, что молодой назначенец не обладает достаточным опытом, чтобы руководить больницей вместо прежнего врача.

Коллектив руководствуется мнением, что нужно вернуть на прежний пост 67-летнего Рината Валинурова, который проработал в больнице со дня ее основания более 30 лет.

В качестве послания на видео собрались все медицинские сотрудники, которые в руках держат плакаты с надписью «Максим Васильевич, мы против вашего решения. Тагир Рафаилович, вас здесь не ждут».

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